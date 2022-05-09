الكشف عن طاقم تحكيم نهائي كأس إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن حكم مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، في نهائي كأس إيطاليا للموسم الحالي 2021-2022.

ويستعد فريق يوفنتوس لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره إنتر ميلان، مساء يوم الأربعاء المقبل، في نهائي كأس إيطاليا للموسم الحالي 2021-2022.

وأصدر الاتحاد الإيطالي بيانًا رسميًا، أفاد خلاله تعيين الحكم الإيطالي باولو فاليري، لإدارة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن الحكم باولو فاليري أدار 39 مباراة لفريق يوفنتوس، حقق خلالهم 22 انتصارًا، و11 تعادل، بينما تلقى 6 هزائم.