خطوة تقرب مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد

التقطت عدسات المصورين، الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، أثناء تواجده في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب إذاعة راديو كوبيه الإسبانية، فإن مبابي يتواجد في مدريد رفقة عدد من زملائه في فريق باريس سان جيرمان.

وأشارت الإذاعة إلى أنه تحوم الشكوك حول أسباب تواجد مبابي في مدريد، حيث ظهر اللاعب رفقة صديقه وزميله في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، في أحد المطاعم، حيث يقضي اللاعب إجازة لمدة أسبوعين.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام كبير من ريال مدريد بضمه، وهو الأمر الذي ربطته التقارير بزيارة اللاعب للعاصمة الإسبانية مدريد.