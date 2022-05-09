اتفاقية بين سال وتجمع مطارات الثاني لتشغيل مرافق الشحن الجوي

وقعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية وشركة تجمع مطارات الثاني اتفاقية شراكة لتشغيل مرافق الشحن الجوي بمطارات المملكة العربية السعودية الإقليمية والمحلية.

وجرى توقيع الاتفاقية في معرض “مستقبل الطيران” بالرياض، حيث مثّل شركة سال السعودية الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات الأستاذ حسن بن زكي الديسي، ومن جانب شركة تجمع مطارات الثاني نائب الرئيس لشؤون الشركات الأستاذ المعتصم بالله بن إبراهيم العلوي.

‎ وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة في مطارات المملكة العربية السعودية والمساهمة في جعل المملكة مركزاً لوجستياً يربط بين القارات، كما تطمح سال ومن خلال هذه الاتفاقية المساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتعد شركة سال السعودية التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى الشركات الوطنية التي تقدم خدماتها اللوجستية في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية والربط بين وسائط النقل المختلفة الأخرى وذلك للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.