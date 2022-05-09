أخبار دوليّة

أردوغان: مليون سوري في تركيا مستعدون للعودة طوعا

الوئام-متابعات
9 مايو 2022 · < 1 minute

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن مليون سوري في تركيا مستعدون للعودة طوعا