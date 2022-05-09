لجنة الانضباط تفرض عقوبات بالجملة على التعاون.. عاجل

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم جملة قرارات بشأن مباريات الجولة الماضية لبطولة الدوري.

وتضمنت القرارات ما يلي:

‏‎ غرامة مالية على نادي النصر قدرها (17,500) وذلك لتأخر لاعبي فريق نادي النصر في التواجد في ممر اللاعبين مما أدى إلى تأخر بداية مباراة ‎الشباب

‏ إيقاف مترجم نادي النصر مكرم المنصوري (2) مباراتين في جميع المباريات الرسمية وتغريمه 20 ألف ريال وذلك لاعتداءه على إداري فريق ‎الشباب

‏‎تغريم لاعب ‎النصر فينسنت أبو بكر بمبلغ 20 ألف ريال وذلك لدخوله غرفة تبديل الملابس الخاصة بنادي النصر وهو غير مسجل في قائمة الفريق أمام ‎الشباب

‏‎إلزام التعاون بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) وذلك لتأخر لاعبي فريق نادي النصر في التواجد في ممر اللاعبين مما أدى إلى تأخر بداية مباراة ‎الاتفاق