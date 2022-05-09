لجنة الانضباط تفرض عقوبات بالجملة على التعاون.. عاجل

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم جملة قرارات بشأن مباريات الجولة الماضية لبطولة الدوري.
وتضمنت القرارات ما يلي:
غرامة مالية على نادي النصر قدرها (17,500) وذلك لتأخر لاعبي فريق نادي النصر في التواجد في ممر اللاعبين مما أدى إلى تأخر بداية مباراة الشباب
إيقاف مترجم نادي النصر مكرم المنصوري (2) مباراتين في جميع المباريات الرسمية وتغريمه 20 ألف ريال وذلك لاعتداءه على إداري فريق الشباب
تغريم لاعب النصر فينسنت أبو بكر بمبلغ 20 ألف ريال وذلك لدخوله غرفة تبديل الملابس الخاصة بنادي النصر وهو غير مسجل في قائمة الفريق أمام الشباب
إلزام التعاون بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) وذلك لتأخر لاعبي فريق نادي النصر في التواجد في ممر اللاعبين مما أدى إلى تأخر بداية مباراة الاتفاق