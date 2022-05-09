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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السيسي اطمأن على صحة #خادم_الحرمين

متابعات - الوئام
9 مايو 2022 · < 1 minute
الامير محمد بن سلمان
الامير محمد بن سلمان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وقد اطمأن فخامة الرئيس المصري على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية.
وقد عبر سمو ولي العهد عن الشكر لفخامة رئيس جمهورية مصر على مشاعره الأخوية الصادقة.