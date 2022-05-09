ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السيسي اطمأن على صحة #خادم_الحرمين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقد اطمأن فخامة الرئيس المصري على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية.

وقد عبر سمو ولي العهد عن الشكر لفخامة رئيس جمهورية مصر على مشاعره الأخوية الصادقة.