ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد الكويت

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وقد اطمأن سمو ولي عهد الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ.

وقد عبر سمو ولي العهد عن الشكر لسمو ولي عهد الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.