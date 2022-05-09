الدورى الايطالي.. فيورنتينا يهزم روما بهدفين دون رد

حقق فريق فيورنتينا انتصارًا هامًا على ضيفه روما بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أرتيمو فرانكي بفلورينسا، في ختام منافسات الجولة السادسة والثلاثي لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم “ سيريا إي” موسم 2021-2022.

افتتح الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس التسجيل لفريقه فيورنتينا في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء.

وسجل جياكومو بونافينتورا ثاني أهداف فريقه فيورنتينا في الدقيقة الحادية عشرة بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى، وسط غياب تام للرقابة الدفاعية من لاعبي روما.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فيورنتينا للنقطة 59 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد فريق روما عند نفس الرصيد من النقاط في المركز السادس، متفوقًا بفارق الأهداف.