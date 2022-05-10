أسعار_النفط تهبط بأكثر من 1%

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما خفف الاتحاد الأوروبي عقوباته المقترحة على صادرات الخام الروسية، ومع استمرر المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

إلى جانب المخاوف من عودة ظهور فيروس “كوفيد-19” في الصين، حيث أثرت عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء على النشاط الاقتصادي، وحذر رئيس الوزراء الصيني “لي كه تشيانغ” من وضع التوظيف المعقد والخطير، مع تشديد القيود سعيًا لاحتواء انتشار المرض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.32% أو بقيمة 1.40 دولار إلى 104.54 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما انخفضت أمس بأكبر نسبة مئوية يومية منذ مارس والبالغة 5%.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.32% أو بقيمة 1.36 دولار عند 101.73 دولار للبرميل.