” #الغذاء_والدواء”: تكشف حقيقة دخول #شحنة_فاسدة من دواء “#باراسيتامول” إلى #المملكة

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء حقيقة دخول شحنات من دواء باراسيتامول مهربة إلى المملكة تسبب الوفاة.

ونفت الهيئة ، ما تداول مؤخرا حول دخول شحنات فاسدة من دواء باراسيتامول إلى المملكة مهربة من العراق.

وجاء ذلك ردًا من الهيئة على أحد الاستفسارات عبر حسابها على موقع “تويتر”، ودعت “الغذاء والدواء” إلى التأكد من التحذيرات من مصادرها الرسمية والموثوقة عبر الموقع الإلكتروني، أو الحسابات الرسمية للهيئة.

وكانت أنباء حول دخول شحنات من دواء باراسيتامول مهربة إلى المملكة تسبب الوفاة، تم تداولها على نطاق واسع.