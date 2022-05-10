الإحصاء_الخليجي: 98.2% نسبة التعافي من #كورونا_في_بالسعودية

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، والتي تجاوزت 114.5 مليون جرعة، مشيرًا إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية وصلت لـ98.2% وفقا لبيانات أمس الاثنين، منخفضة عما كانت عليه أول أمس الأحد والتي سجلت 98.4%.

وأوضح مركز الإحصاء عبر «تويتر»، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الاثنين، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (3616759) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (3571943) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (20374) حالة.

وأشار مركز الإحصاء، إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (114561870) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98.2%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.8%.