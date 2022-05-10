الصحة تسجل 569 إصابة جديدة بفيروس #كورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل «صفر» وفيات بسبب فيروس كورونا، وتسجيل 569 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 755,980 حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل 105 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى742,677 حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل «صفر» وفيات، ليستقر إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند 9104 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (64,633,325) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.