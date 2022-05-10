ليفربول يحدد موعد تجديد عقد ساديو ماني

أشارت تقارير صحفية إلى تحديد إدارة نادي ليفربول الانجليزي موعد تجديد عقد السنغالي ساديو ماني، نجم الفريق.

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وينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن أن اللاعب يشعر بالغضب بسبب تجاهل إدارة النادي مسألة عقده؛ والتركيز فقط مع تجديد عقد محمد صلاح، الذي سينتهي في نفس التوقيت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة تايمز البريطانية، فإن إدارة ليفربول ستبدأ مفاوضات التجديد لماني بعد نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد اللاعب لا يوجد به شرط جزائي، وأنه لا يفكر في الرحيل عن الريدز في الوقت الحالي.