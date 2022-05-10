تفاصيل مفاجأة ريال مدريد لكريم بنزيما

أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط لتمديد عقد لاعبه الفرنسي كريم بنزيما لمدة موسم إضافي.

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وبحسب صحيفة “ سبورت” الإسبانية، أن ريال مدريد يهدف للإبقاء على بنزيما حتى عام 2024، بتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لموسم إضافي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لديه الكثير من الأسباب لتجديد عقد اللاعب الذي يمضي أفضل موسم في مسيرته، حيث حطم المهاجم الفرنسي جميع أرقامه القياسية الشخصية وهو على بعد هدف واحد من التساوي مع راؤول جونزاليس في المركز الثاني في قائمة الهدافيت التاريخيين للفريق، إضافة لدوره في إقناع مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لارتداء القميص الأبيض.