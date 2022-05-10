اقتراح جديد محل الدراسة لنظام دوري أبطال أوروبا.. تعرف على التفاصيل

يناقش الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، مع الأندية الكبرى في القارة، مقترحًا لزيادة بعض المقاعد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وكشفت صحيفة ذا أثلتيك، أن الاتحاد الأوروبي خاض مناقشات مع الأندية الكبرى، بشأن وضع خطة، وصفتها بالمثيرة للجدل، لمنح مقعدين بدوري أبطال أوروبا للأندية التي ستفشل في التأهل للبطولة عبر الدوريات المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر تفعيل الاقتراح في موسم 2024-2025، وقد يتم تفعيله بداية من الموسم المقبل، وهو مايمنح أندية مثل مانشستر يونايتد، وروما، وفياريال، فرصة للظهور في دوري أبطال أوروبا، بفضل ترتيب اليويفا والمعتمد على أداء الأندية في المسابقات الأوروبية بالمواسم الخمسة السابقة.