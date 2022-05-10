أمريكا: بوتين سيستخدم الأسلحة النووية في حالة واحدة

كشفت مديرة الاستخبارات الأمريكية، الحالة الوحيدة التي يمكن أن يلجأ إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى استخدام الأسلحة النووية.

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وقالت إن بوتين سيستخدم الأسلحة النووية فقط إذا واجهت روسيا “تهديدا وجوديا”.

وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسير بدقة، وفقا للخطط والأهداف المحددة مسبقا.

وأكد أنّ روسيا لن تستخدم السلاح النووي إلاّ إذا واجهت “تهديداً وجودياً”، متابعا: “لدينا مفهوم للمحافظة على أمننا، ويمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفعنا إلى استخدام الأسلحة النووية. لذلك، إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقاً لمفهومنا”.