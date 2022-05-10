الأخبار الإقتصادية

النفط يفقد 4 دولارات .. #عاجل

الوئام-متابعات
10 مايو 2022 · < 1 minute
النفط
النفط

هوت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 4 دولارات إلى 98.98 دولارا للبرميل

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