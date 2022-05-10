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النفط يفقد 4 دولارات .. #عاجل
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الأخبار الإقتصادية
النفط يفقد 4 دولارات .. #عاجل
الوئام-متابعات
10 مايو 2022
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النفط
هوت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 4 دولارات إلى 98.98 دولارا للبرميل
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