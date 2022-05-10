أخبار دوليّة

كورونا يصيب أمين عام حلف الناتو

10 مايو 2022 · < 1 minute

أعلنت وسائل أنباء أمريكية،اليوم، إصابة أمين عام حلف شمال الأطلسي بفيروس كورونا