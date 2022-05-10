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كورونا يصيب أمين عام حلف الناتو
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أخبار دوليّة
كورونا يصيب أمين عام حلف الناتو
10 مايو 2022
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أعلنت وسائل أنباء أمريكية،اليوم، إصابة أمين عام حلف شمال الأطلسي بفيروس كورونا
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