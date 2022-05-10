افتتاح مدرسة سيسد لتعليم القيادة للرجال في الطائف

دشنت مدرسة سيسد لتعليم القيادة بمحافظة الطائف، مدرسة تعليم قيادة المركبات (للرجال)، وقصّ شريط الافتتاح مدير مدارس تعليم القيادة العقيد أحمد حجاج الذيابي، والمدير التنفيذي للمدرسة أ. عوض المالكي، في إطار تسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة، واستقبال الراغبين من المتدربين لتعليم القيادة، وتقديم أرقى الخدمات المختلفة.

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واستمع الحضور إلى شرح مفصّل عن أقسام التدريب في المدرسة، وكيفية سير العمل، والتطوير والاختبارات التي تمنح رخصة قيادة المركبة، والخدمات التي تعمل عليها مدرسة سيسد لتعليم القيادة، للمساهمة في اختصار الوقت والجهد والتسهيل على المستفيدين في الحصول على رخص القيادة.

وأكد المدير التنفيذي لمدرسة سيسد لتعليم القيادة للرجال عوض المالكي، أن المدرسة تبدأ ساعات دوامها في الفترة ( الرجال) عند الساعة 3.30 مساءً إلى الساعة 11.30 مساءً، تضم ميداناً للتدريب، ويعمل بها 15 مدرباً سعودياً مؤهلاً، واشتملت المدرسة على 15 مركبة تدريب حديثة، و 5 قاعات مجهزة للتدريب النظري، والمحاكاة لإتقان القيادة في كافة الظروف والأحوال الجوية.

يذكر أن مدرسة سيسد لتعليم القيادة للرجال والنساء قد حرصت على تطبيق أفضل المواصفات العالمية لمدارس تعليم القيادة، مع تقديم برامج تدريبية مميزة، و خدمات تعليم وتدريب على قيادة المركبات للنساء والرجال بجودة عالية، وتوفير نظام ومحتوى تعليمي متقدم، مع المساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى أفراد المجتمع.

