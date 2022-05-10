ليفربول يواصل مطاردة المان سيتي بالفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

فاز ليفربول على أستون فيلا، ٢-١ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “فيلا بارك”، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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جاء هدف أستون فيلا بالدقيقة الرابعة بعدما حول دوجلاس لويز الكرة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء في اتجاة المرمى وتصدى لها الحارس أليسون ولكن تابعها دوجلاس لويز بتسديدة مباشرة في الشباك.

وبالدقيقة السابعة، جاء هدف التعادل لفريق ليفربول بعدما أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحاول الدفاع تشتيت الكرة ولكن وصلت لفيرجيل فان دايك على القائم الثاني الذي مررها أمام المرمى ثم سددها ماتيب في الشباك.

وجاء الهدف الثاني لفريق ليفربول بالدقيقة 66 بعدما أرسل لويز دياز تمريرة عرضية من جهة اليسار وحولها ماني برأسية قوية مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ليفربول 86 نقطة في المركز الثاني، بينما استمر أستون فيلا بالمركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة.