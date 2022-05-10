إصابة بلجيتس بكورونا

أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بلجيتس عن إصابته بكورونا.
وقال بلجيتس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر،: “لقد أثبتت الاختبارات إصابتي بـ COVID. وأعاني من أعراض خفيفة وأتبع نصيحة الخبراء بالعزل حتى أكون بصحة جيدة مرة أخرى.
وأضاف: “أنا محظوظ لأنني حصلت على التطعيم والجرعة المعززة وأجريت الفحوصات اللازمة وأحصل على الرعاية الطبية الرائعة.
توأكد أن مؤسسة جيتس تجتمع اليوم لأول مرة منذ عامين.
وتابع بلجيتس: “سنواصل العمل مع الشركاء وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم اضطرار أي منا للتعامل مع الوباء مرة أخرى.
أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بلجيتس عن إصابته بكورونا.