إصابة بلجيتس بكورونا

أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بلجيتس عن إصابته بكورونا.

وقال بلجيتس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر،: “لقد أثبتت الاختبارات إصابتي بـ COVID. وأعاني من أعراض خفيفة وأتبع نصيحة الخبراء بالعزل حتى أكون بصحة جيدة مرة أخرى.

وأضاف: “أنا محظوظ لأنني حصلت على التطعيم والجرعة المعززة وأجريت الفحوصات اللازمة وأحصل على الرعاية الطبية الرائعة.

توأكد أن مؤسسة جيتس تجتمع اليوم لأول مرة منذ عامين.

وتابع بلجيتس: “سنواصل العمل مع الشركاء وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم اضطرار أي منا للتعامل مع الوباء مرة أخرى.