“الوئام” تكشف.. ساعات الحسم في صفقة الموسم للأهلي

اقترب النادي الأهلي من حسم إحدى الصفقات الجديدة والقوية للانضمام إلى صفوف الراقي بداية من الموسم المقبل.

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وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع المدافع المغربي رومان سايس لاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن طلبات سايس بالحصول على 3.5 مليون دولار في الموسم قوبلت بالرفض من جانب النادي الأهلي والذي ضغط على اللاعب ووكيله لتخفيض المطالب المالية.

وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي وضعت سقف لا يزيد عن مليوني ونصف مليون دولار في الموسم الواحد.

إدارة الأهلي ترغب في سرعة حسم الصفقة خوفًا من ضياع الصفقة في ظل العروض العديدة للاعب من بعض الأندية السعودية وعلى رأسهم الهلال.