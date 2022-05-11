تراجع سعر #الذهب اليوم في #السعودية

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع استقرار الأسعار بالسوق العالمي.

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سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر اليوم في السعودية، 221.67 ريال مقابل 59.08 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب 22 سعر اليوم في السعودية203.20 سعودي مقابل 54.16 دولار .

كما سجل سعر جرام 21 اليوم في السعودية 193.96 ريال مقابل 51.70 دولار .

وبلغ سعر جرام الذهب 18 اليوم في السعودية 166.25 ريال مقابل 44.31 دولار.

سجل سعر الذهب الاقتصادي جرام 14 اليوم في السعودية 129.31 ريال مقابل 34.46 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب 12 اليوم في السعودية 110.84 ريال مقابل 29.54 دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 10 اليوم في السعودية 92.36 ريال مقابل 24.62 دولار.

وسجل سعر اوقية الذهب اليوم في السعودية 6,894.76 ريال مقابل 1,837.60 دولار.

كما بلغ سعر جنيه الذهب اليوم في السعودية 1,551.70 ريال مقابل 413.6 دولار .