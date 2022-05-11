أسرة #التوأم_السيامي اليمني تثمن توجيهات #خادم_الحرمين بعلاجهما

أكدت أسرة التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” أن حالتهما الصحية جيدة حتى الآن ، وأنهم في انتظار إجراء العملية الجراحية.

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وثمّنت ، التوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ بنقل التوأم إلى المملكة لإجراء الفحوصات اللازمة لفصلهما.

وقال والد الطفلتين، حذيفة الفيرسي، إن طفلتيه ولدتا في شهر مارس وتبلغان من العمر شهرين.

وأضاف أنه بعد إجراء الفحوصات تبين أن الطفلتين ملتصقتان في منطقة البطن، وتشتركان في الكبد وجزء من الأمعاء الدقيقة، وأن حالتهما الصحية جيدة، بحسب تقرير بثته قناة “الإخبارية”.

من جهتها، أوضحت مديرة مستشفى الصداقة الحكومي في عدن، الدكتورة كفاية الجازعي، أن الطفلتين نقلتا إلى الحضانة، وأشرف على عملية نقل ومتابعة الحالة مركز الملك سلمان، حيث وتتواصل الآن إجراءات السفر والاستعدادات السريعة لنقل الطفلتين للمملكة.