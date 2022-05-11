«أبو الغيط» يدين مقتل شيرين أبو عاقلة مراسلة «الجزيرة»: جريمة بشعة في حق حرية الإعلام

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات مقتل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص إسرائيلي، مؤكداً أن ما حدث جريمة بشعة في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مر الكرام وبما يستوجب تحقيقاً شاملاً.

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وأعرب أبو الغيط عن تعازيه لعائلة الفقيدة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وقناة الجزيرة وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنيا الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة.

واعتبر الأمين العام ان اسم الشهيدة “أبو عاقلة” سيضاف في سجل الفخر والحزن لشهداء الإعلام العربي الذين قضوا دفاعاً عن الحقيقة، ولإيصال الصوت الفلسطيني وجرائم الاحتلال الاسرائيلي إلى العالم أجمع.