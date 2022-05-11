عاجل .. إطلاق #التأشيرة_الإلكترونية للسعوديين الراغبين في السفير إلى بريطانيا اعتباراً من أول يونيو

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن إطلاق التأشيرة الإلكترونية أمام المواطنين السعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة اعتباراً من مطلع يونيو المقبل.

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وقال نيل كرومبتون، السفير البريطاني في الرياض، إنه يحق لرعايا المملكة العربية السعودية التقدم للحصول على تأشيرة المملكة المتحدة عبر التأشيرة الإلكترونية اعتباراً من 1 يونيو المقبل.

ورحبت سفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا بالقرار، قائلة عبر حسابها في “تويتر”، إن قرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالإعفاء الإلكتروني يمثّل خطوةً هامّة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ويأتي ذلك تحقيقاً لرغبة البلدين الصديقين في تحقيق مزيد من التعاون بينهما.

اعلان هام عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.https://t.co/cI1R9VFolb#UKinKSA pic.twitter.com/2AHIe9KYim — Neil Crompton (@UKAmbKSA) May 11, 2022

وتتيح التأشيرة الإلكترونية للأفراد البقاء في المملكة المتحدة لمدة 6 شهور لغرض السياحة والأعمال والدراسة والعلاج.