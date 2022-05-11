أخبار دوليّة

#عاجل .. إطلاق #التأشيرة_الإلكترونية للسعوديين الراغبين في السفير إلى بريطانيا اعتباراً من أول يونيو

11 مايو 2022 · < 1 minute

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن إطلاق التأشيرة الإلكترونية أمام المواطنين السعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة اعتباراً من مطلع يونيو المقبل.

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وقال نيل كرومبتون، السفير البريطاني في الرياض، إنه يحق لرعايا المملكة العربية السعودية التقدم للحصول على تأشيرة المملكة المتحدة عبر التأشيرة الإلكترونية اعتباراً من 1 يونيو المقبل.

ورحبت سفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا بالقرار، قائلة عبر حسابها في “تويتر”، إن قرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالإعفاء الإلكتروني يمثّل خطوةً هامّة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ويأتي ذلك تحقيقاً لرغبة البلدين الصديقين في تحقيق مزيد من التعاون بينهما.

وتتيح التأشيرة الإلكترونية للأفراد البقاء في المملكة المتحدة لمدة 6 شهور لغرض السياحة والأعمال والدراسة والعلاج.