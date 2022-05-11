إجراءات التقديم على الإعفاء الإلكتروني من تأشيرة دخول بريطانيا #عاجل

أعلنت السفارة السعودية في بريطانيا، إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة بدءا من أول يونيو 2021.

وشملت تقديم طلب على الرابط https://www.gov.uk/get-electronic-visa-waiver، وتسديد رسوم طلب الإعفاء المقدرة بـ30 جنيه إسترليني، تلقي صاحب الطلب موافقة إعفاء من التأشيرة عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة.

كما تضمنت طباعة نموذج الإعفاء الإلكتروني قبل السفر وتقديمه للسلطات البريطانية عند الوصول، وعند الحاجة لتعديل الطلب أو المساعدة يمكن التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية البريطانية [email protected]