أسطورة ليفربول يحذر الإدارة: إياكم وبيع ساديو ماني

أثنى جيمي كاراجر لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، على لاعب الفريق السنغالي ساديو ماني بعدما قاد الريدز للفوز أمس على أستون فيلا.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “ساديو ماني بنفس أهمية محمد صلاح، إنه لاعبي المفضل بالفريق لي كمشجع، أعلم أن صلاح هو الذي يسجل لكن شعوري نحو ماني أكثر حيث أنه يضحي بنفسه دومًا لأجل الفريق”.

وأضاف: “عندما جاء صلاح تحول لجناح أيسر وعندما جاء دياز تحول للعمق، ماني دومًا يضحي للآخرين، بأي مركز تضعه ستحصل على نفس الأداء، لن يرحل عن ليفربول”.

وأتم: “لايمكن السماح ببيع ساديو ماني، إنه بنفس أهمية محمد صلاح”.