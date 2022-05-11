برشلونة يحسم مصير نجم الفريق

يواصل نادي برشلونة الإسباني، ثورته في تشكيل الفريق، ما بين إبرام صفقات جديدة، أو تحديد الراحلين عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، يرغب في إبرام صفقة جديدة في مركز الظهير الأيسر في الموسم الجديد، يكون صغيرًا في السن، كبديل للبرازيلي داني ألفيس.

وتدرس إدارة برشلونة فكرة التعاقد مع سيزار أزبيليكويتا، الظهير الأيسر لفريق تشيلسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفاد الصحفي، أن تشافي يخطط للسماح برحيل داني ألفيس، في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع برشلونة في صيف 2022.

وأكد الصحفي الإسباني، أن داني ألفيس لم يتوصل لأي اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقده مع برشلونة، مُشيرًا إلى أن النادي الكتالوني سيكتفي بالمدة التي قضاها اللاعب في الفريق، وهم 6 أشهر.

وأشار الصحفي إلى أن داني ألفيس لن يتواجد في قائمة فريق برشلونة بالموسم المقبل، وسيكون من أوائل الراحلين في الصيف المقبل.