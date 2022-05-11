بسبب واقعة تزوير.. فيفا يفتح تحقيقًا مع لاعب إكوادوري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” فتح تحقيق حول احتمالية تزوير جنسية اللاعب الإكوادوري كاستيلو سيجورا أثناء مشاركته في 8 مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم “ قطر 2022”

وأكد “ فيفا” دعوة إتحادي الإكوادور والتشيلي لتقديم مستنداتهما للجنة التأديبية بالفيفا حول أزمة ما تردد عن تزوير محتمل لجنسية اللاعب بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا.

وقال فيفا في بيان أنه تلقي شكوي من الإتحاد التشيلي حول إدعاءات لتزوير محتمل لوثائق تمنح الجنسية الإكوادورية للاعب بايرون كاستيلو سيجورا.”

وأضاف:”قدم الاتحاد التشيلي لكرة القدم شكوى إلى لجنة الفيفا التأديبية سلسلة من الادعاءات المعنية بتزوير محتمل لوثائق تمنح الجنسية الإكوادورية للاعب بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا، وكذلك إحتمال عدم أهلية اللاعب المذكور آنفًا للمشاركة في ثمانية مباريات تأهيلية للمنتخب الإكوادوري لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022″.