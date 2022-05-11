موجة حارة تضرب بعض مناطق المملكة بدءا من الجمعة

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة العظمى لتتراوح من 46-49 درجة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تبدأ الجمعة إلى يوم الإثنين على الأجزاء الداخلية للمنطقتين تشمل العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ويمتد تأثير هذه الموجة الحارة إلى الأجزاء الساحية لتلك المناطق “ينبع، رابغ، جدة” والسواحل الجنوبية لمنطقة تبوك “أملج”.

ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار والتي تتسبب في انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية على تلك المناطق.