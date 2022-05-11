المملكة تعرب عن أملها في أن يحقق مؤتمر بروكسل 6 الأمن والسِّلم في سوريا

شاركت المملكة العربية السعودية في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة،الذي جرى بحضور ممثلي الحكومات والمنظمات والوكالات الدولية، فضلاً عن المنظمات الإقليمية وممثلي المجتمع المدني.

ورأس وفد المملكة رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وشدَّد السفير العريفي خلال مداخلته أمام المؤتمر على الدعم الإنساني السخي الذي قدمته المملكة منذ بداية الأزمة السورية،الذي تجاوز مبلغ ستة مليارات و700 مليون دولار؛لمؤازرة ودعم الشعب السوري، وتمكينه من تجاوز المحنة الإنسانية التي تعصف به.

وأكد الدور الحيوي الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشاريع تنفَّذُ خلال عام 2022م تقدر قيمتها بـ 32 مليون و 700 ألف دولار.

وأعرب رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن يحقِّقَ المؤتمرُ أهدافَه لدعم النازحين واللاجئين السوريين والدول المضيفة، وأن يعمَّ الأمن والسِّلم سوريا والعالم.