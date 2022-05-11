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وزيرة خارجية السويد: خزان صافر معرض لخطر تسرب نفطي كبير

11 مايو 2022 · < 1 minute

قال وزيرة خارجية السويد إن خزان صافر معرض لخطر تسرب نفطي كبير