صدمة تواجه ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، غياب البرازيلي فابينيو عن فريقه ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب الإصابة.

وكان فابينيو قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه ليفربول أمس الثلاثاء أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، ليتم استبداله في الشوط الأول بزميله جوردان هندرسون.

وبحسب صحيفة “ تايمز” البريطانية فإن فابينيو تعرض للإصابة في العضلة الخلفية “الهامسترينج”، وتأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن فابينيو سيغيب أيضًا عن مباراتي ليفربول المتبقيتين في الدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون وولفرهامبتون.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي لليفربول يخوض معركة للحاق بمباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو المقبل.