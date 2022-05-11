مانشستر سيتي يمطر شباك وولفرهامبتون بخماسية في الدوري الإنجليزي

اقترب مانشستر سيتي من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه العريض على مضيفه وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين.

افتتح البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة السابعة بتسديدة أرضية يسارية قوية بعد تلقيه تمريرة رائعة من برناندو سيلفا.

رد ولفرهامبتون جاء سريعًا بهدف التعادل عن طريق البلجيكي ديندونكير في الدقيقة 11 بتسديدة أرضية من متابعة لتمريرة زميله نيتو من الجانب الأيسر.

وفي الدقيقة 16، أحرز دي بروين الهدف الثاني له ولفريقه عندما أرسل تمريرة مميزة لزميله رحيم ستيرلينج، ليتصدى لها خوسيه سا حارس مرمى ولفرهامبتون، قبل أن ترتد لللاعب البلجيكي الذي سدد الكرة بدوره في الشباك.

وعاد دي بروين ليوقع على الهاتريك الشخصي الخاص به بهدف ثالث له ولفريقه في الدقيقة 24، بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى من على حدود منطقة جزاء ولفرهامبتون، لينهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية.

وفي الشوط الثاني، واصل دي بروين تألقه بتسجيله الهدف الرابع له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 60، قبل أن يختتم رحيم ستيرلينج مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 84.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 89 في صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 50 في المركز الثامن.

وجاور البرازيلي فيرناندينيو زميله الفرنسي إيمريك لابورت في قلب الدفاع لـ مانشستر سيتي.