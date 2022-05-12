خبير #طقس: أجواء حارة خلال إجازة نهاية الأسبوع على معظم مناطق #المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة، خلال إجازة نهاية الأسبوع مع نشاط للرياح على الشرقية والخليج.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه حسب مراصد الطقس، متوقع أجواء حارة نهارًا نهاية هذا الأسبوع، على معظم مناطق المملكة، وحارة جدًا على وسط الغربية عدا المرتفعات حيث تكون معتدلة ليلًا.

كما توقع وجود نشاط مبكر لرياح البوارح هذا العام، على الشرقية والخليج، أما يومي الجمعة والسبت، ستكون هناك رياح على أجزاء من الوسطى، وأجزاء من الغربية مع غبار.