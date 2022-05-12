«قاف الرياض» ينطلق مجدداً بالعاصمة مع أسماء لامعة في الشعر والإنشاد

تشهد ساحة العروض بالدائري الشرقي عودة فعاليات «قاف الرياض» بعد توقف تخطى الأربعين يوماً، حيث ينطلق مساء الخميس وغداً الجمعة.

وتقام فعاليات «قاف الرياض» بإشراف إمارة منطقة الرياض، وتنظيم أمانة منطقة الرياض، في ساحة العروض بالدائري الشرقي، وتشتمل إلى جانب فن المحاورة، سوقاً شعبية، وفقرات فلكلورية، ومنطقة ألعاب، وأسر منتجة.

ويلتقي مساء الخميس 11 شوال الموافق 12 مايو في الساعة الثامنة مساء، كلٌ من محمد السناني، تركي الميزاني، حامد القارحي، طلق زاروط، علي العضياني، حمدان العصيمي، والفنان المنشد عبدالله آل مخلص.

أما الجمعة 12 شوال الموافق 13 مايو فيلتقي الشعراء سفر الدغيلبي، معتق العياضي، علي الدعية، مرهب البقمي، فالح أبوعضيدة، سعود المسيلي، والفنان المنشد عبدالله آل فروان.

«قاف الرياض» انطلق في شهر شعبان، الذي وافق مارس 2022، وشهد لقاءات فنية ملتهبة بين أطراف موروث المحاورة، وحضوراً كثيفاً من الجمهور.