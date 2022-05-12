تراجع #الأسهم_السعودية بأكثر من 200 نقطة مستهل التعاملات

تراجعت الأسهم السعودية مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس بنحو 1.5 % أو مايعادل 201 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 13177 نقطة بضغط من هبوط قطاعا البنوك و الطاقة بشكل رئيسي.

وهبط سهم أرامكو السعودية بنحو 1.8 % ليتداول السهم عند مستوى 44.65 ريال، ويوافق اليوم موعد نهاية الأحقية للأسهم المنحة للشركة.

كما تراجع سهم مصرف الراجحي بعدما هبط بـ 1.9 %، بينما تراجعت أسهم بنكي الأهلي والفرنسي بـ 2 و 2.8 % على الترتيب.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 21 شركة بينما تراجعت أسهم 167 شركة في حين لازالت أسهم 24 شركة على أستقرار.