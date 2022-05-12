تراجع أسعار #النفط بأكثر من 1%

سجلت أسعار النفط اليوم تراجعا بأكثر من 1 % في أسبوع متقلب، متأثرة بمخاوف الركود الاقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار، بما يعادل 1.2 %، إلى 106.26 دولار، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار، أو 1.2 %، إلى 104.47 دولار للبرميل.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع، إلى جانب الأسواق المالية العالمية، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وصعود الدولار لأعلى مستوى منذ عقدين، والقلق حيال التضخم والركود المحتمل.

كما أثر الإغلاق المطول لمكافحة كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، على السوق.