الصحة تسجل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس 12 مايو 2022، تسجيل 611 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 757,802 حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل 172 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 743,099 حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9110 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (64,759,220) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.