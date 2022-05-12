خبير طقس: الخميس أول أيام «الثريا».. تفاصيل أجواء 39 يوماً

كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وكتب الحصيني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم الخميس هو أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يوماً، ونجومه: الشرطان- البطين- الثريا، كل نجم منها 13 يوماً، أولهم الشرطان بدايته اليوم 1443/10/11هـ أيامه 13 يوماً، ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية".

وأضافت: "من خلال الأرشيف المناخي الأجواء فيه حارة في وسط النهار تعتدل الحرارة، الحمد لله مع تقدم ساعات الليل".

وتابع: "يعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع وأول النجوم الشامية، وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم، يعتبر من مواسم الأمطار في يستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل، يقول العامة (إذا طلع الشرطان اعتدل الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الجيران)".