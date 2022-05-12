استعرض المرور السعودي عبر تويتر خطوات الكفالة الإليكترونية من خلال الخطوات التالية:
الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.
النقر على أيقونة خدماتي _خدمات.
الدخول للخدمات العامة.
اختيار خدمة الكفالة.
اختيار كفالة جديدة أو استعراض الطلبات.
ادخال بيانات المكفول.
الضغط على أيقونة السداد.
التأكد من إجمالي المبلغ.
إدخال بيانات البطاقة البنكية.
طباعة الرقم المرجعي.
تعرف على خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة #أبشر
#المرور_السعودي pic.twitter.com/RZtctM9j8x
— المرور السعودي (@eMoroor) May 12, 2022