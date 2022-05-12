الأخبار المحلية

‏تعرف على خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧‎#أبشر⁩

متابعات الوئام
12 مايو 2022 · < 1 minute

استعرض المرور السعودي عبر تويتر خطوات الكفالة الإليكترونية من خلال الخطوات التالية:

الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

النقر على أيقونة خدماتي _خدمات.

الدخول للخدمات العامة.

اختيار خدمة الكفالة.

اختيار كفالة جديدة أو استعراض الطلبات.

ادخال بيانات المكفول.

الضغط على أيقونة السداد.

التأكد من إجمالي المبلغ.

إدخال بيانات البطاقة البنكية.

طباعة الرقم المرجعي.

 