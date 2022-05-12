52.64 مليار ريال إيرادات «سابك» في 3 أشهر

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم أرباحها للربع الأول من عام 2022، حيث بلغت إيرادات الشركة 52.64 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق وزيادة بنسبة 40% عن الربع المماثل من السنة السابقة.

وبلغ صافي الدخل 6.47 مليارات ريال، وهو أعلى من صافي الدخل البالغ 4.97 مليارات ريال في الربع السابق ومن صافي الدخل البالغ 4.86 مليارات ريال في الربع ذاته من السنة السابقة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان أن الأداء المالي للشركة كان قوياً في الربع الأول من العام، على غرار النتائج الجيدة في الربع السابق، مدفوعاً بعوامل عديدة أبرزها ارتفاع أسعار المنتجات وتنوع منتجات الشركة وحضورها العالمي القوي.

وبين أن عام 2022 سيشهد مواصلة تنفيذ إستراتيجية النمو من خلال التركيز على امتلاك مصادر القيم التنافسية وتعزيز الحضور العالمي، بما يسهم في تعزيز المركز المالي، وتحقيق المرونة التشغيلية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وعلى صعيد أبرز التطورات في هذا الربع، أعلنت "سابك" بدء تشغيل منشأة التصنيع العالمية ضمن مشروع تنمية ساحل الخليج الأمريكي في مقاطعة سان باتريشيو بولاية تكساس الأمريكية، كما أكملت الشركة استحواذها على حصة كلارينت البالغة 50% في شركة "ساينتيفيك ديزاين"، وهي شركة رائدة في مجال ترخيص التقنيات الصناعية عالية الأداء وتطوير الحفازات، وتسهم هذه الخطوة في فتح آفاق نمو جديدة لشركة "سابك" من خلال تعزيز قدرات الأداء العالي لأعمالها في مجال المنتجات المتخصصة.

من ناحية أخرى، واصلت "سابك"، خلال الربع الأول من عام 2022، تحقيق قدر أكبر من الاستدامة والابتكار في صناعة الكيماويات العالمية، وطرحت الشركة حديثاً منتج (LNP™ ELCRINTM) وهو كوبوليمر ذو منشأ حيوي وحاصل على اعتماد الشهادة الدولية للكربون والاستدامة، ما يمثل دعماً لصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية في تحقيق أهداف القضاء على انبعاثات الكربون.

وفي السياق ذاته، وقع الاختيار على خمس تقنيات مبتكرة من "سابك" بين الفائزين بجوائز إديسون السنوية، التي تكرم أكثر المنتجات والخدمات وقادة الأعمال ابتكاراً في العالم، وتعكس الجوائز التي حصدتها في أربع فئات مختلفة باقة الحلول المبتكرة والمتنوعة التي تقدمها الشركة.

وكان التزام "سابك" بتبني أعلى معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة محل إشادة كبيرة خلال الربع الأول من عام 2022م، حيث حصلت الشركة على جائزة "الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة" في حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية لعام 2021.