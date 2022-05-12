غرامة مليون ريال والسجن 15 عاما.. ‏‎#النيابة_العامة تحذر من تشغيل ‎#المتسلل #عاجل

قالت النيابة العامة، إنه ‏يُحظر تمكين المتسلل من التسلل إلى المملكة بأي شكٍل من الأشكال أو ممارسة العمل في أرجائها، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمقتضية للمُساءلة الجزائية المشددة.

ورصدت النيابة العامة عبر تويتر ، اليوم الخميس ،عقوبات جريمة تشغيل المتسلل للمملكة.

وأضافت أنه يعاقب كل من شغل أي متسلل للمملكة بغرامة تصـل إلـى (مليون) ريال، والسـجـن مـدة لا تقـل عن خمس سنوات وتصـل إلـى خـمس عشـرة) سنة.

وأشارت إلى أنه سيتم مصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، ومصادرة المسكن الـذي أعـد بشـكـل خـاص لإيـواء المتسلل أو استخدم لهـذا الغـرض فـقـط، وفي حال كانـت الوسيلة أو المسكن -محـل المصـادرة- يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصـل إلـى (مليون) ريال.

وأوضحت أن تلك الأفعال الجرمية المذكورة جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقا للأمر الملكي الكريم رقم (١/ ٤٠٩) وتاريخ ۰۷/۲۷/ ماه والأمر الملكي الكريم رقم (٧٩٧٥) وتاريخ 7/ ٢ / ١٤٤٣هـ.