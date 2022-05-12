رسميا.. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أبريل

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أبريل الماضي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين اليوم الخميس عن تتويج رونالدو بجائزة لاعب الشهر ، بعدما تالق كريستيانو رفقة مانشستر يونايتد في شهر أبريل وسجل عددًا من الأهداف الحاسمة للفريق.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب الشهر في الموسم الجاري2022.

وحصل كريستيانو رونالدو على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج 6 مرات ،أكثر من أي لاعبٍ آخر في تاريخ مانشستر يونايتد ، متجاوزًا واين روني 5 مرات .