بايرن ميونخ يوافق على رحيل ليفاندوفسكي

يبدو أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بات قريبًا من الرحيل عن فريقه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البولندي، صاحب الـ33 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2023 المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع إدارة ناديه بشأن تجديد عقده.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، فإن إدارة بايرن ميونخ وافقت على رحيل روبرت ليفاندوفسكي، مقابل 35 مليون يورو على الأقل.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن وجهة ليفاندوفسكي المقبلة تحوم بها الغموض، ولكن فريق برشلونة الإسباني يُعد الأوفر حظًا لإتمام الصفقة لصالحه في الصيف المقبل.