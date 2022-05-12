مفاجأة في مستقبل جوارديولا مع مانشستر سيتي

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي موقفه من تجديد عقد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، في وقت سابق، إلى أن مانشستر سيتي يخطط لتجديد عقد بيب جوارديولا، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع الفريق، بنهاية الموسم المقبل 2022-2023.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، فإن أحد مسئولي مانشستر سيتي نفى بشكل نهائي تحرك الإدارة للتفاوض مع جوارديولا بشأن تجديد عقده.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي قررت تأجيل مناقشة تجديد عقد جوارديولا حتى نهاية الموسم الحالي ومع انطلاق الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التأجيل؛ بسبب عدم اتخاذ إدارة مانشستر سيتي قرارها النهائي بشأن استمرار جوارديولا في منصبه كمدير فني للفريق من عدمه.