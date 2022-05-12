كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، الخميس، ضمن برنامجها لتعزيز أسلحتها النووية.

تزامن ذلك مع إعلان الجيش الياباني، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة سونان في بيونغ يانغ، عاصمة الشطر الشمالي، حيث يقع مطار دولي، وحيث قالت كوريا الشمالية إنها أطلقت أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز (هواسونغ-17) في 24 مارس.