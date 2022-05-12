أخبار دوليّة

مفاوضات #الاتفاق_النووي الإيراني تصل إلى طريق مسدود

12 مايو 2022 · < 1 minute
الاتفاق النووي مع إيران
الاتفاق النووي مع إيران

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني وصلت إلى طريق مسدود.