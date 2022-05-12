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مفاوضات #الاتفاق_النووي الإيراني تصل إلى طريق مسدود
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أخبار دوليّة
مفاوضات #الاتفاق_النووي الإيراني تصل إلى طريق مسدود
12 مايو 2022
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الاتفاق النووي مع إيران
قال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني وصلت إلى طريق مسدود.
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