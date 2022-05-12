التعاون يهزم الباطن بهدف في الدوري السعودي

حقق فريق التعاون السعودي، الفوز أمام نظيره الباطن، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الكاميروني ليدر تاوامبا، بالهدف الأول لفريق التعاون، بالدقيقة 10 من زمن المباراة، بعد تمريرة من لاعب المنتخب الوطني مصطفى فتحي الذي شارك أساسيا منذ انطلاق المواجهة، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في مشوار مسابقة الدوري.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، لكن التعاون كان الأكثر خطورة وشراسة ونجح في الفوز وحصد نقاط المباراة الـ3، ليبتعد نسبيا عن مناطق الهبوط.

وبتلك النتيجة، يحتل التعاون المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد الباطن عند النقطة الخامسة عشر برصيد 26 نقطة.